Из-за атаки по Белоруссию беспилотниками со стороны ВСУ, страна приводит танки в боевую готовность

Белоруссия перекидывает танки на границу с Украиной и Россией

В связи с ликвидацией беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Беларуси, Александр Лукашенко, глава государства, распорядился об усилении военного присутствия на Гомельском и Мозырском направлениях. Министерство обороны республики подтвердило, что подразделения одного из механизированных соединений приведены в состояние боевой готовности.

Военнослужащие начали погрузку техники на железнодорожные платформы и выдвижение комбинированным способом к назначенным районам дислокации.

Ранее, 9 августа, президент Лукашенко сообщил о нейтрализации нескольких воздушных объектов над территорией страны. Он высказал предположение, что уничтоженные объекты могли быть ударными беспилотниками, вторгшимися со стороны Украины. Часть целей, по его словам, была передана для перехвата российской стороне в рамках совместной системы противовоздушной обороны.

Министр обороны Виктор Хренин подтвердил, что сбитые объекты были беспилотниками.

Минск квалифицировал инцидент как провокацию. В ответ на потенциальные угрозы, Лукашенко, как главнокомандующий вооруженными силами, приказал укрепить военную группировку на Гомельском и Мозырском направлениях. В регион будут переброшены силы специальных операций, сухопутные войска, ракетные подразделения, включая системы "Полонез" и "Искандер". Президент подчеркнул, что любые провокационные действия не останутся без ответа.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Army Materiel Command (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)