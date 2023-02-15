Власти Швейцарии заявили, что передача киевскому режиму замороженных российских активов невозможна. Об этом сообщили в Федеральном совете Швейцарии.
"Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством", — отметили в совете.
Напомним, власти Швейцарии ранее заблокировали российские активы на сумму $8,1 млрд. В ведомстве не уточнили, является ли этот акт законным.
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