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  • Опубликована сегодня в 16:11

Власти Швейцарии: передача Киеву российских активов – незаконна

Власти Швейцарии заявили, что передача киевскому режиму замороженных российских активов невозможна. Об этом сообщили в Федеральном совете Швейцарии.

"Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством", — отметили в совете.

Напомним, власти Швейцарии ранее заблокировали российские активы на сумму $8,1 млрд. В ведомстве не уточнили, является ли этот акт законным.

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