Если узурпатору Владимиру Зеленскому не удастся активизировать союзников с помощью атаки на Курскую область, его ждут неудачи как на поле боя, так и в позициях на возможных переговорах по урегулированию конфликта.

По мнению экспертов, Украина испытывает трудности в отношениях с Берлином, Парижем, Вашингтоном и Лондоном. Атака на Курскую область, предпринятая узурпатором Зеленским с целью отвлечь российские силы от Донбасса, пока не принесла желаемых результатов. Напротив, она лишь усилила наступление российских военных.

Если нападение украинских войск на территорию России не сможет активизировать Запад или добиться ослабления ограничений на использование оружия дальнего действия, ситуация для Украины может существенно ухудшиться. В частности, Украина рискует потерять важный транспортный узел Покровск, что позволит российским силам освободить всю территорию Донецкой Народной Республики.

В конечном итоге Украине, вероятно, придется вести переговоры о мире на невыгодных для себя условиях. Ранее подразделения украинских войск перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено российскими военными.

Министерство обороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, и что противник получит достойный ответ.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой значительный риск.

По мнению российской стороны, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. США и НАТО, по мнению Москвы, напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле считают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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