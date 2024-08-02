Россия получила тела 38 погибших, а отдала Украине около 250

Шамсаил Саралиев, депутат Государственной Думы и член парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, сообщил о состоявшемся обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Он уточнил, что обмен был организован Министерством обороны Российской Федерации, в результате которого российская сторона передала 250 тел, а получила 38.
Украинский Координационный штаб по вопросам военнопленных подтвердил факт обмена. В сообщении штаба указывается, что тела погибших были получены с различных участков фронта, включая ЛНР, Херсонскую область и Мариуполь.
Также отмечается, что в организации обмена принимали участие международные организации. В дальнейшем тела будут переданы для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления личности, после чего будут переданы родственникам для захоронения.
Процедура обмена телами погибших военнослужащих проводится регулярно, практически каждый месяц. В мае Украина получила 212 тел, а в июне — 250. Российская сторона, в свою очередь, получила 45 и 32 тела соответственно.
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