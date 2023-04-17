Понедельник, 17 марта, знаменуется возобновлением экспорта электроэнергии в Словакию со стороны Украины. Как сообщает национальная компания "Укрэнерго", республика будет получать 200 МВт каждый час.
Также отмечается, что из Словакии продолжается импорт электроэнергии.
Вновь получать украинскую электроэнергию будет Молдавия и Польша: Киев возобновил экспорт.
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