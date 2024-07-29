На территории России без труда можно приобрести сим-карты украинских мобильных операторов, о чем свидетельствуют рекламные объявления, размещенные в сети,- Выяснили журналисты "Известий".

Стоимость таких "симок" варьируется от 4 до 5 тысяч рублей, в зависимости от выбранной компании и количества приобретаемых карт. Один из продавцов на своем интернет-ресурсе указал, что украинские сим-карты будут полезны для дальнобойщиков, путешественников и предпринимателей, совершающих поездки по европейским странам.

Для путешествия в Германию продавец порекомендовал приобрести контракт украинского оператора Lifecell, утверждая, что 40 Гб интернет-трафика по этой карте обойдутся в 7 евро на территории ФРГ. В то же время, покупка туристической сим-карты немецкого оператора с пакетом в 20 Гб будет стоить 15 евро. Это действительно выгоднее, чем приобретать туристические сим-карты в Евросоюзе или пользоваться роумингом российских мобильных операторов.

Партнер ComNews Research Леонид Коник отметил, что 10 июля 2024 года под эгидой Еврокомиссии состоялось пятое продление соглашения между операторами ЕС и Украины, направленное на обеспечение трансграничной связи для украинских беженцев. Один из пунктов соглашения предусматривает установление минимальных оптовых тарифов для украинских мобильных компаний со стороны операторов ЕС, чтобы последние могли предоставлять бесплатный или доступный роуминг.

Леонид Коник также отметил, что возможность получения недорогого или даже бесплатного роуминга в ЕС делает сим-карты украинских мобильных операторов столь же привлекательными для телекоммуникационного рынка, как европейский паспорт для жизни в целом.

Фото: Ubahnverleih (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)