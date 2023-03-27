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  • Опубликована сегодня в 13:06

Гагин: ВСУ отложили контрнаступление из-за нехватки вооружения

Украинским военным не хватает вооружений, в связи с чем контрнаступление на армию России пришлось отложить. Такой информацией поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин, добавив, что в числе самых горячих направлений боев находятся Артемовск (Бахмут), Авдеевка и Угледар.

"То анонсированное появление огромной массы натовской военной техники из-за рубежа - оно пока не состоялось... И наступление... скорее всего, действительно отложено украинскими силами, прежде всего из-за того, что они пока недоэкипированы"

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о тяжелой ситуации на украинском фронте: за неделю ВСУ потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

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