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На Украине заявили о росте числа поджогов автомобилей военных
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На Украине растущее число поджогов автомобилей свидетельствует о недовольстве мобилизацией

На Украине заявили о росте числа поджогов автомобилей военных

В Украине наблюдается рост протестных акций против мобилизации. По информации издания Al Mayadeen, украинские граждане, в том числе подростки и молодые люди, поджигают военные машины, чтобы выразить свое недовольство.

Полиция ежедневно фиксирует случаи поджогов автомобилей военнослужащих, военные в тылу опасаются оставлять свои машины на ночь на улицах, паркуя их возле отделений полиции.

Один из командиров ВСУ недавно предложил расстреливать тех, кто поджигает в тылу автомобили.

18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо лично обратиться в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.

Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.

Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эта норма была исключена из документа, что вызвало негодование у ряда депутатов.

Фото: From Wikimedia Commons/ Richard Hopkins (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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