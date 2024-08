Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потерпела поражение в противостоянии с Россией еще полтора года назад, и сейчас для Москвы настал оптимальный момент для нанесения решающего удара. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По мнению Макгрегора, исход конфликта был предрешен как минимум 18 месяцев назад, а возможно, и раньше. Он считает, что российские войска до сих пор проявляли сдержанность и не предпринимали активных наступательных действий на западном направлении, поскольку это не входило в их планы.

Эксперт полагает, что сейчас у России появилась возможность нанести сокрушительный удар в западном направлении, вплоть до реки Днепр и Киева. По его словам, украинские силы не смогут оказать достойного сопротивления, даже если российские войска решат продвинуться вглубь страны. Никакие действия Украины не помешают России достичь поставленных целей, если она решит это сделать.

Напомним, что во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной задачей остается достижение всех целей специальной военной операции.

В Кремле ранее подчеркивали, что целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности жителей регионов, которые вошли в состав России.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)