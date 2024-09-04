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Волна отставок прокатилась по верхним рядам правительства Украины
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Стало известно о восьми Украинских политика, подавших в отставку 4 сентября

Волна отставок прокатилась по верхним рядам правительства Украины

В украинском правительстве произошла череда масштабных перестановок. За несколько дней восемь человек из высшего руководства страны подали заявления об отставке, что указывает на значительные проблемы в политической и экономической ситуации в республике.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, ушел в отставку, что вызвало резонанс в СМИ. Эксперты связывают это решение с неудовлетворительными результатами работы дипломатов.

Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма также покинул свой пост. Его уход связан с различными факторами, включая недавнее возбуждение уголовного дела против энергетических компаний, принадлежащих лицам, близким к Шурме.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, который курировал оборонное производство, также покинул свой пост. Он намерен продолжать работать в оборонной сфере, но уже в другой роли.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил о своей отставке в социальных сетях. Уход связан с перезагрузкой в правительстве. Малюську ожидает, что его заменит на посту Ольга Стефанишина, которая продолжит заниматься вопросами евроинтеграции.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подал прошение об отставке, которое было одобрено Верховной радой.

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук также подала прошение об отставке. Она отметила, что это «перезагрузка» в правительстве. Однако её отставка не была подтверждена Верховной радой.

Глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль подал прошение об отставке, но его уход не был одобрен из-за недостатка голосов.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал «крупный перезапуск правительства», отметив, что перестановки затронут до 50% кабинета. Он также сообщил, что «завтра нас ждёт день увольнений, а послезавтра — день назначений». Окончательный список претендентов на вакантные должности министров будет определён на заседании фракции партии 4 сентября.

Фото: From Wikimedia Commons/ Mykola Lazarenko (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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