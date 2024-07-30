Американское издание New York Times, ссылаясь на украинских военнослужащих, сообщает о серьезном ударе по украинской стороне в связи с утратой контроля над населенными пунктами Урожайное и Старомайорское в Донбассе. Эти села, расположенные на границе Запорожской области и ДНР, были захвачены украинскими силами во время прошлогоднего контрнаступления, однако недавно перешли под контроль российских войск.

Газета подчеркивает, что потеря этих территорий особенно болезненна для Украины на фоне недавних территориальных приобретений России на различных участках протяженной линии фронта. Кроме того, украинские морские пехотинцы приложили значительные усилия для захвата этих сел в ходе ожесточенного контрнаступления.

По информации издания, украинское командование требовало от своих военных удерживать позиции до последней возможности. Один из украинских военнослужащих описал ситуацию в Урожайном как крайне опасную, отметив, что эвакуация раненых была возможна только в ночное время из-за интенсивных обстрелов.

New York Times сообщает, что отступление из населенного пункта быстро превратилось в отчаянную борьбу под огнем противника, без возможности эвакуации погибших и раненых. Офицеры 58-й украинской бригады подтвердили, что выжившие при отступлении были направлены в медицинские учреждения.

Между тем, российское Министерство обороны сообщило о награждении военнослужащих, отличившихся при освобождении Урожайного. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов лично вручил государственные награды и выразил благодарность за проявленное мужество.

Фото: commons.wikimedia.orgМинистерство обороны Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)