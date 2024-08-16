Отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive предсказал, что Украина может лишиться еще большего количества территорий после атаки на Курскую область.
Он объяснил это тем, что все силы и резервы Вооруженных сил Украины были сосредоточены на этом направлении, что ослабило другие участки фронта.
Дэвис отметил, что Украина могла бы избежать таких потерь, если бы приняла предложение Владимира Путина о переговорах, сделанное в июне. Хотя это предложение не было слишком выгодным для Киева, нынешняя ситуация может привести к утрате еще большего числа городов и территорий.
Он также выразил недоумение по поводу решения Владимира Зеленского начать рейд на Курскую область, так как в этом не было никакого стратегического смысла.
Утром 6 августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено.
По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских сил и восстановлением контроля над государственной границей.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что украинским войскам была поставлена задача захватить стратегические объекты в Курской области и часть территории Белгородской области. Президент России Владимир Путин заявил, что противник получит соответствующий ответ и все поставленные перед Россией задачи будут выполнены.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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