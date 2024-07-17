На фоне неудач ВСУ на поле боя, Киев рискует потерять политическую и военную поддержку западных союзников, сообщает Associated Press.
В статье поднимается вопрос о продолжительности западной помощи, которая является критической для украинских усилий.
Указывается, что возможное выдвижение Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США может снизить вероятность дальнейшей помощи Украине, так как этот политик неоднократно выступал с критикой в ее адрес. Материал подводит к мысли, что Украине все труднее становится сопротивляться российскому давлению.
Ранее издание Responsible Statecraft из США предположило, что в случае, если на предстоящих президентских выборах победят республиканцы, в частности Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс, Вашингтон может значительно урезать или даже полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине.
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