Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
Британский фонд помощи Украине пополнился на 1,3 миллиарда долларов
  1. Главная
  2. Мир

Украина получит 1,3 миллиарда долларов от Международного фонда помощи Украине

Британский фонд помощи Украине пополнился на 1,3 миллиарда долларов

Международный фонд помощи Украине, основанный Великобританией, получил более миллиарда фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов).

В сентябре 2023 года в Лондоне был заключён контракт на выделение 300 миллионов фунтов стерлингов (около 395 миллионов долларов) из этого фонда на закупку 120 тысяч снарядов для советских 152-мм артиллерийских орудий, которые используются украинскими военными.

Кроме Великобритании, взносы в фонд также внесли Австралия, Исландия, Дания, Литва, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Британский министр обороны подтвердил, что его страна будет ежегодно предоставлять Украине помощь на сумму три миллиарда фунтов стерлингов (3,9 миллиарда долларов).

Это соглашение стало важным шагом в развитии партнёрских отношений между Великобританией и Украиной. Стороны провели первый раунд переговоров, во время которых обсудили вопросы углубления взаимодействия и сотрудничества.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Британия выделила миллиард фунтов в помощь Украине

Британия выделила миллиард фунтов в помощь Украине

Великобритания и восемь её партнёров вложили свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов в Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022 году, как сообщает британское министерство обороны. Данная информация была озвучена на фоне визита в Лондон министра обороны Украины Рустема Умерова во вторник.

Читать полностью
Венгрия сняла с обсуждения в ООН вопрос о использовании резервов РФ

Венгрия сняла с обсуждения в ООН вопрос о использовании резервов РФ

Венгрия, председательствующая в Совете Европейского Союза, исключила из повестки заседания постоянных представителей стран ЕС обсуждение вопроса о направлении доходов от замороженных российских активов на погашение и обслуживание кредитов, предназначенных для поддержки Украины. Это стало известно из документа, опубликованного накануне заседания.

Читать полностью

Общество

Игорь Николаев заявил, что Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский что-то задумали

Игорь Николаев заявил, что Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский что-то задумали

Игорь Николаев напомнил, что знаменитому хиту Михаила Шуфутинского "3 сентября" исполняется 30 лет.

Читать полностью
Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке:

Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"

Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.

Читать полностью

Новости