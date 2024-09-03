Украина получит 1,3 миллиарда долларов от Международного фонда помощи Украине

Международный фонд помощи Украине, основанный Великобританией, получил более миллиарда фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов).
В сентябре 2023 года в Лондоне был заключён контракт на выделение 300 миллионов фунтов стерлингов (около 395 миллионов долларов) из этого фонда на закупку 120 тысяч снарядов для советских 152-мм артиллерийских орудий, которые используются украинскими военными.
Кроме Великобритании, взносы в фонд также внесли Австралия, Исландия, Дания, Литва, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция и Норвегия.
Британский министр обороны подтвердил, что его страна будет ежегодно предоставлять Украине помощь на сумму три миллиарда фунтов стерлингов (3,9 миллиарда долларов).
Это соглашение стало важным шагом в развитии партнёрских отношений между Великобританией и Украиной. Стороны провели первый раунд переговоров, во время которых обсудили вопросы углубления взаимодействия и сотрудничества.
Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Британия выделила миллиард фунтов в помощь Украине
Великобритания и восемь её партнёров вложили свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов в Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022 году, как сообщает британское министерство обороны. Данная информация была озвучена на фоне визита в Лондон министра обороны Украины Рустема Умерова во вторник.
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