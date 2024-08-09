Отставной генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии Роланд Катер, выступая в эфире телеканала Welt, высказал мнение о причинах недавних атак украинских вооруженных сил на Курскую область.

По его оценке, эти действия могут быть попыткой отвлечь внимание от критической ситуации, сложившейся для ВСУ на некоторых участках фронта, в частности, в районах Авдеевки и Часова Яра.

Катер предположил, что украинское командование стремится продемонстрировать свою способность к наступательным операциям. Однако эксперт отметил, что для осуществления этих атак ВСУ, вероятно, пришлось перебросить военнослужащих с других участков линии соприкосновения. По мнению Катера, такое решение может предоставить российским вооруженным силам возможность для стремительного продвижения на освободившихся направлениях.

Бывший немецкий военачальник охарактеризовал подобную тактику как рискованную стратегию, которая может иметь непредсказуемые последствия для украинской стороны.

Стоит отметить, что согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в ходе попытки проникновения на территорию Курской области украинские формирования понесли значительные потери. По данным ведомства, число погибших и раненых военнослужащих ВСУ превысило 280 человек, также было уничтожено или повреждено 27 единиц бронированной техники.﻿

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