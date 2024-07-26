У России возникает множество вопросов по поводу изменения позиции Украины в отношении переговоров, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Он подчеркнул, что возможно, на самом деле, ничего в оценках Киева и не изменилось. По его словам, у российской стороны возникает много вопросов, без ответов на которые невозможно оценить суть новой украинской позиции.
Небензя также отметил, что заявленная украинскими властями готовность к переговорам соответствует российской позиции о том, что дипломатический путь предпочтительнее для разрешения конфликта.
Он рекомендовал Киеву поторопиться с предложением российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию, заявив, что Украина не получит ничего лучше. В июне Путин назвал условия для прекращения конфликта: вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя российскими, отказ Киева от присоединения к НАТО и отмену западных санкций против России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти условия ультиматумом.
В июле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил китайскому коллеге Ван И о готовности Украины к переговорам с Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого отметил, что Москва получает от Киева непонятные сигналы по поводу мирных переговоров и не знает, насколько они реалистичны.
Песков напомнил, что на Украине действует запрет на ведение каких-либо переговоров с Россией, пока Путин остается ее лидером. Это решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией остается в силе.
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