Украинский военнопленный Назар Третьяк поделился информацией о том, что некоторые командиры ВСУ препятствуют отходу своих подчинённых. Они угрожают открыть огонь из реактивных систем залпового огня «Град» по тем, кто попытается покинуть позиции.
По словам Третьяка, солдаты обращались к командованию с просьбой об эвакуации, но получили отказ. Им было объявлено, что в случае самостоятельного ухода по ним будет открыт огонь из «Града», а их гибель будет оформлена как боевые потери.
Назар Третьяк проходил срочную службу во Внутренних войсках Украины. У него был выбор: уволиться по окончании службы и быть призванным в боевую бригаду или подписать контракт и продолжить служить в Национальной гвардии. Он выбрал второй вариант, но новый командир полка всё равно отправил его на фронт.
По словам Третьяка, из обещанных пяти дней подготовки с ними провели только один день занятий. Оценив обстановку на позициях ВСУ, Третьяк вместе с несколькими сослуживцами решил сдаться в плен российским войскам.
Фото: From Wikimedia Commons/ teteria sonnna (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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