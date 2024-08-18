Украинский военнопленный Назар Третьяк поделился информацией о том, что некоторые командиры ВСУ препятствуют отходу своих подчинённых. Они угрожают открыть огонь из реактивных систем залпового огня «Град» по тем, кто попытается покинуть позиции.

По словам Третьяка, солдаты обращались к командованию с просьбой об эвакуации, но получили отказ. Им было объявлено, что в случае самостоятельного ухода по ним будет открыт огонь из «Града», а их гибель будет оформлена как боевые потери.

Назар Третьяк проходил срочную службу во Внутренних войсках Украины. У него был выбор: уволиться по окончании службы и быть призванным в боевую бригаду или подписать контракт и продолжить служить в Национальной гвардии. Он выбрал второй вариант, но новый командир полка всё равно отправил его на фронт.

По словам Третьяка, из обещанных пяти дней подготовки с ними провели только один день занятий. Оценив обстановку на позициях ВСУ, Третьяк вместе с несколькими сослуживцами решил сдаться в плен российским войскам.

Фото: From Wikimedia Commons/ teteria sonnna (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)