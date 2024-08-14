Глава офиса Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак предоставил отчет о текущей ситуации на фронте помощнику госсекретаря США по вопросам Европы Джеймсу О'Брайену, как сообщает пресс-служба Зеленского.

О'Брайен прибыл в Киев во вторник, о чем ранее сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. По ее мнению, этот визит демонстрирует мощную поддержку Киева со стороны Вашингтона и подчеркивает, что Соединенные Штаты сохраняют свою приверженность поддержке Украины.

В ходе встречи Андрей Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили текущее положение на фронте, а также статус выполнения соглашений в оборонной сфере между Украиной и США, как указано на официальном сайте Зеленского.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что целью операции является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались преследованиям и геноциду со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что это была вынужденная мера, поскольку угрозы в сфере безопасности достигли такого уровня, что иного решения, кроме как начать операцию, у России не было.

Фото: commons.wikimedia.org92-я Киш Атаман Иван Сирко механизированная бригада(Creative Commons Attribution 4.0 International.)