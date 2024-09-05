На Западе заявили, что ВСУ оголили свой восточный фронт, отправив войска на Курскую область

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Украина ослабила свои позиции на восточном фронте из-за атаки на Курскую область.

Он отметил, что переброска войск с востока в Курскую область стала частью наступления, что позволило российской армии продвигаться быстрее.

По мнению Миршаймера, действия ВСУ зашли в тупик, так как они вынуждены расходовать ценные резервы, перебрасывая войска в различные точки напряженности на Восточном фронте. Эксперт пояснил, что у украинцев нет шансов остановить наступление на востоке, и в какой-то момент их вооруженные силы либо рухнут, либо их лидеры поймут, что продолжение борьбы бессмысленно.

Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.

Шестого августа ВСУ вторглись на территорию региона, но их продвижение удалось остановить. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)