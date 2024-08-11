Западная помощь Украине поступает с задержками, что вызывает значительный дефицит в бюджете страны, и в этом контексте кредит в размере 50 миллиардов долларов мог бы стать решающим фактором, утверждает руководитель Министерства финансов Украины. Российская сторона критикует любую поддержку Киева со стороны Запада.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию Financial Times указал на необходимость ускорения процесса предоставления Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что задержки в поставках вооружений, особенно из США, привели к увеличению военных расходов на 12 миллиардов долларов и предполагаемому дефициту бюджета на 2024 год в размере 43,5 миллиарда долларов, что составляет почти четверть ВВП страны.

В апреле палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансовой помощи Украине на сумму 60,84 миллиарда долларов. Однако, по словам Марченко, финансирование осуществляется медленно и недостаточно для покрытия текущих потребностей в оружии и боеприпасах, что заставляет Киев использовать средства, предназначенные на конец 2024 года.

Марченко призвал западные страны ускорить выделение кредита в размере 50 миллиардов долларов, предложив использовать доходы от замороженных активов России для его погашения, и подчеркнул, что такие меры помогут Украине избежать финансового кризиса и поддержать ее в военное время.

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