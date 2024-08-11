Западная помощь Украине поступает с задержками, что вызывает значительный дефицит в бюджете страны, и в этом контексте кредит в размере 50 миллиардов долларов мог бы стать решающим фактором, утверждает руководитель Министерства финансов Украины. Российская сторона критикует любую поддержку Киева со стороны Запада.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию Financial Times указал на необходимость ускорения процесса предоставления Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что задержки в поставках вооружений, особенно из США, привели к увеличению военных расходов на 12 миллиардов долларов и предполагаемому дефициту бюджета на 2024 год в размере 43,5 миллиарда долларов, что составляет почти четверть ВВП страны.
В апреле палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансовой помощи Украине на сумму 60,84 миллиарда долларов. Однако, по словам Марченко, финансирование осуществляется медленно и недостаточно для покрытия текущих потребностей в оружии и боеприпасах, что заставляет Киев использовать средства, предназначенные на конец 2024 года.
Марченко призвал западные страны ускорить выделение кредита в размере 50 миллиардов долларов, предложив использовать доходы от замороженных активов России для его погашения, и подчеркнул, что такие меры помогут Украине избежать финансового кризиса и поддержать ее в военное время.
Фото: From Wikimedia Commons/ https://www.mof.gov.ua (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
The Times назвала атаку под Курском самым рискованным решением Зеленского
Британское издание The Times полагает, что решение Владимира Зеленского начать наступление в Курской области является наиболее рискованным шагом с начала конфликта на Украине. Газета связывает это решение с длительным давлением Зеленского на военных и его стремлением опровергнуть мнение о поражении Киева.
Белоруссия перекидывает танки на границу с Украиной и Россией
В связи с ликвидацией беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Беларуси, Александр Лукашенко, глава государства, распорядился об усилении военного присутствия на Гомельском и Мозырском направлениях. Министерство обороны республики подтвердило, что подразделения одного из механизированных соединений приведены в состояние боевой готовности.
Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы
Суд приговорил рэп-исполнителя Blueface к 4-м годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении.
Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью
Известная артистка и звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своей жизни как матери и поделилась трудностями воспитания детей.