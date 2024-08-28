На Украине арестовали главу Антимонопольного комитета, подозреваемого в незаконном обогащении

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу главу Антимонопольного комитета страны Павла Кириленко, который обвиняется в незаконном обогащении более чем на 56 миллионов гривен (около 124 миллионов рублей) и предоставлении недостоверных сведений в декларации, сообщает телеканал «Общественное».

Как уточняется в сообщении, ВАКС избрал меру пресечения главе Антимонопольного комитета Кириленко в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 30 миллионов гривен (около 66 миллионов рублей).

По данным следователей, состояние его семьи начало расти в 2020 году, когда Кириленко занимал должность руководителя Донецкой администрации. За период с 2020 по 2023 год родственники политика приобрели в Киеве, области и на западе Украины 21 объект недвижимости, в которые входит ряд апартаментов, земельных участков, офисных помещений и парковочных мест. Также был куплен автомобиль премиум-класса. Права собственности на все объекты были оформлены на родственников жены.

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