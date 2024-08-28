На Украине арестовали главу Антимонопольного комитета, подозреваемого в незаконном обогащении

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу главу Антимонопольного комитета страны Павла Кириленко, который обвиняется в незаконном обогащении более чем на 56 миллионов гривен (около 124 миллионов рублей) и предоставлении недостоверных сведений в декларации, сообщает телеканал «Общественное».
Как уточняется в сообщении, ВАКС избрал меру пресечения главе Антимонопольного комитета Кириленко в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 30 миллионов гривен (около 66 миллионов рублей).
По данным следователей, состояние его семьи начало расти в 2020 году, когда Кириленко занимал должность руководителя Донецкой администрации. За период с 2020 по 2023 год родственники политика приобрели в Киеве, области и на западе Украины 21 объект недвижимости, в которые входит ряд апартаментов, земельных участков, офисных помещений и парковочных мест. Также был куплен автомобиль премиум-класса. Права собственности на все объекты были оформлены на родственников жены.
Фото: commons.wikimedia.org/Євген Гончаренко (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Совфеде заявили о скорой "гибели" Западной Европы
Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совета Федерации по информационной политике, высказал мнение о кардинальных изменениях, происходящих в Западной Европе.
Ответные санкции Китая показали зависимость США от редкоземельных металлов
Введение Китаем ограничений на экспорт стратегически важных редкоземельных металлов, включая германий и галлий, привело к резкому росту цен на них в европейских странах. По данным издания Financial Times, эти металлы играют ключевую роль в производстве микросхем, электроники, солнечных батарей и аккумуляторов для электромобилей.
По "Пушкинской карте" было куплено 72 млн билетов с начала ее действия в РФ
С начала действия программы "Пушкинская карта" в России было приобретено около 72 миллионов билетов на общую сумму свыше 34,5 миллиарда рублей. Эта программа направлена на то, чтобы сделать посещение культурных учреждений более доступным для молодежи, отметила министр культуры Ольга Любимова во время рабочей поездки в Астраханскую область.
Пластический хирург Суходолов: в США применяют технологии 30-летней давности
Последнее время среди пациентов пользуется популярностью операция «лисьи глазки», булхорн, подтяжка шеи. Кроме того, в отличие от США, в России пластическая хирургия находится на высоком уровне. Об этом NewsInfo.Ru сообщил пластический хирург клиники "Шале-Сантэ" (г. Краснодар) Ярослав Суходолов.