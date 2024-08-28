На Байдена не надеемся: на Украине заявили, что не ждут военной помощи от нынешних США

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выразил сомнения в том, что администрация Джо Байдена успеет одобрить новые пакеты военной помощи Украине до конца его президентского срока.

В эфире украинского новостного телемарафона Чернев, отвечая на вопрос о вероятности передачи Киеву новых вооружений, отметил, что ожидать каких-либо решений от администрации Байдена не стоит. По его мнению, больше надежды стоит возлагать на потенциальную администрацию Камалы Харрис, если она победит на предстоящих выборах.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла о том, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия и представляют собой "игру с огнем".

Глава МИД РФ Сергей Лавровподчеркивал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО не только поставляют оружие, но и участвуют в подготовке украинских военных на территории ряда стран, в том числе Великобритании, Германии и Италии. Кремль также заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует мирному урегулированию и будет иметь негативные последствия.

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