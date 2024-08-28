На Украине заявили о невозможности выйти к границам 91 года

Объявлено, что Киев может столкнуться с рисками потери еще большей территории в ближайшем будущем, сказал Сергей Рахманин, член Комитета по национальной безопасности и обороне Верховной рады Украины, в интервью РБК-Украина.

По словам политика, Украина не достигнет границ, которые она имела в 1991 году, в ближайшем будущем. Кроме того, он отметил, что риски территориальных потерь в ближайшей перспективе значительно выше.

Рахманин также сообщил о значительных потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Он отметил, что на момент начала специальной военной операции количество танков на Украине превышало их количество в ведущих европейских странах.

Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной задачей является достижение целей специальной военной операции. Кремль также подчеркнул, что целями операции являются демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими.

Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)