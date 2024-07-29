Британский аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на платформе YouTube высказал мнение о текущей ситуации в украинском конфликте.

Эксперт подчеркнул, что даже при поддержке западных стран Украина не в состоянии изменить ход противостояния в свою пользу.

Меркурис отметил, что общая картина конфликта складывается не в пользу украинской стороны. Он выразил уверенность в том, что западные союзники не располагают возможностями для кардинального изменения ситуации на поле боя.

По оценке эксперта, Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит ключевых видов вооружений, включая зенитные ракетные комплексы, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику. Меркурис также высказал мнение, что даже гипотетическое применение западной авиации не смогло бы существенно повлиять на исход конфликта.

Аналитик предостерег, что подобный сценарий мог бы привести к катастрофическому кризису и значительно повысить риск эскалации до уровня мирового конфликта.

Согласно данным российского Министерства обороны, опубликованным в воскресенье, суточные потери украинских вооруженных сил составили около 1930 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено значительное количество военной техники, включая танки, артиллерийские системы и специализированные транспортные средства.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)