Американский политолог Раджан Менон в своей статье для британского издания The Guardian анализирует отношение Дональда Трампа к военной поддержке Украины и его взгляды на глобальные угрозы для США.

По мнению эксперта, Трамп не считает приоритетным оказание военной помощи Украине. Бывший президент полагает, что выделение значительных средств из бюджета на вооружение страны, которая не имеет шансов на победу, противоречит национальным интересам Соединенных Штатов. Трамп убежден, что эти ресурсы следует направить на решение внутренних проблем и противодействие реальным внешнеполитическим угрозам.

Менон подчеркивает, что в представлении Трампа Россия не входит в число таких угроз. Главным противником США он считает Китай, которому и следует уделять первостепенное внимание.

Аналитик допускает, что в случае возвращения на пост президента Трамп может продолжить оказывать военную поддержку Украине, опасаясь, что ее поражение будет воспринято как проявление слабости американского лидера. Однако многочисленные заявления Трампа о конфликте на Украине свидетельствуют об обратном.

Менон отмечает, что хотя Трамп придает большое значение общественному мнению, маловероятно, что это изменит его позицию по украинскому вопросу. Эксперт напоминает, что американцы редко фокусируются на внешней политике, за исключением случаев затяжных войн или террористических атак, подобных событиям 11 сентября. Как правило, внешнеполитическая повестка не оказывает существенного влияния на их электоральные предпочтения.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной в течение суток в случае своего переизбрания. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, подчеркивал сложность проблемы, которая не может быть решена столь быстро и просто.

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