Ногради: Украина не могла не посоветоваться с Западом

Венгерский аналитик в сфере политики Дьёрдь Ногради высказал мнение, что украинские вооруженные силы не могли осуществить нападение в Курской области, которое российская сторона охарактеризовала как террористический акт и провокацию, без предварительного согласования с американскими или британскими партнерами.

Ногради подчеркнул, что Украина, будучи зависимой от западного финансирования, вряд ли предприняла бы такие действия без консультаций с Лондоном или Вашингтоном.

По мнению эксперта, подобно ситуации летом 2023 года перед саммитом НАТО, Украина стремится продемонстрировать западным союзникам свою способность достигать военных успехов. Однако Ногради отметил, что российские резервы значительно превосходят украинские, поэтому прогнозирует быстрое вытеснение украинских войск с территории Курской области.

Аналитик охарактеризовал текущие события как демонстративную акцию, которая будет освещаться в западных медиа в течение нескольких дней, но не приведет к кардинальным изменениям в ситуации. Ногради считает, что эти действия не станут поворотным моментом в конфликте.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)