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Украинские солдаты жалуются на усилившийся напор армии России
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Немецкое издание опубликовало жалобы военных ВСУ на большое количество российских дронов в ДНР

Украинские солдаты жалуются на усилившийся напор армии России

Российская армия продолжает успешно продвигаться по территории Донбасса, несмотря на недавние события. По информации от украинских военных, опубликованной в немецком издании Welt, российские силы не только не снизили свою активность, но и усилили напор на позиции ВСУ.

Украинские солдаты отмечают, что большое количество российских беспилотников создаёт серьёзные помехи для проведения операций. Кроме того, украинская армия сталкивается с кадровыми и логистическими проблемами.

Согласно данным Министерства обороны, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль населённые пункты Лисичное, Тимофеевка и Весёлое. В течение июля под их контролем оказались в общей сложности 19 населённых пунктов в ДНР.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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