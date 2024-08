На Украине задержана банда ТЦК-похитителей

В Тернопольской области Украины правоохранительные органы выявили и пресекли деятельность преступной группы, состоявшей из сотрудников местного военкомата. Злоумышленники обвиняются в похищении и избиении мужчин призывного возраста с целью вымогательства.

Согласно информации, опубликованной Национальной полицией Украины, преступная схема была организована руководителем одного из территориальных центров комплектования (ТЦК), аналога российских военкоматов. Вместе с ним в группу входили три сотрудника ТЦК и бывший военнослужащий.

Они распределили между собой роли и вымогали деньги у граждан, угрожая им мобилизацией, даже если те не подлежали призыву по закону. Ежемесячный доход от преступной деятельности составлял от 100 до 150 тысяч долларов США.

Следствие установило, что жертвами преступников стали как минимум четверо мужчин, не подлежащих мобилизации. В частности, у жителя Чортковского района, отца четырех несовершеннолетних детей, после похищения были диагностированы переломы ребер и другие травмы.

В отношении всех подозреваемых выдвинуты обвинения по девяти статьям Уголовного кодекса Украины, включая незаконное обогащение и незаконное лишение свободы, сопровождавшееся насилием и совершенное организованной группой из корыстных побуждений. Следователи ходатайствуют об аресте злоумышленников без права внесения залога.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)