Глава МО Белоруссии Хренин заявил о высокой вероятности провокаций со стороны Украины

В Белоруссии заявили о высокой вероятности провокаций со стороны ВСУ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что существует высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины. Об этом сообщило государственное агентство Белта на совещании по вопросам военной безопасности.

Ранее президент Белоруссии лександр Лукашенко отметил, что 9 августа над территорией страны были сбиты украинские беспилотники, предположительно ударные. Некоторые из них были уничтожены российскими силами над территорией России.

Президент охарактеризовал это как провокацию и подчеркнул, что такие действия не останутся без ответа. Министр обороны добавил, что Лукашенко поручил усилить военную группировку на южных направлениях в Гомельской и Мозырской областях, где Белоруссии граничит с Украиной.

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