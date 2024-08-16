Глава МО Белоруссии Хренин заявил о высокой вероятности провокаций со стороны Украины

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что существует высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины. Об этом сообщило государственное агентство Белта на совещании по вопросам военной безопасности.
Ранее президент Белоруссии лександр Лукашенко отметил, что 9 августа над территорией страны были сбиты украинские беспилотники, предположительно ударные. Некоторые из них были уничтожены российскими силами над территорией России.
Президент охарактеризовал это как провокацию и подчеркнул, что такие действия не останутся без ответа. Министр обороны добавил, что Лукашенко поручил усилить военную группировку на южных направлениях в Гомельской и Мозырской областях, где Белоруссии граничит с Украиной.
Фото: commons. wikimedia. org/Mtaylor848 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Украина легализовала каннабис
Закон, легализующий использование медицинского каннабиса в Украине, вступил в силу, как сообщило Министерство здравоохранения страны в пятницу.
Дотком обвинил власти США, Украины и Израиля в спам-атаке
Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, сообщил в социальной сети X*, что его публикации подверглись спам-атаке, организованной, по его мнению, Украиной, США и Израилем.
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи
Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.
Певица Жасмин поздравила старшего сына с днём рождения
Певица Жасмин трогательно обратилась к старшему сыну Михаилу в день рождения наследника.