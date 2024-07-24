Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба совершил визит в Пекин, где провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. В ходе встречи Кулеба выразил готовность Украины к диалогу с Россией, направленному на достижение справедливого и долгосрочного мира. Об этом сообщила представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.
Визит Кулебы стал первым посещением Китая высокопоставленным украинским чиновником с начала конфликта. Министры обсудили возможные пути мирного урегулирования ситуации. Ван И подчеркнул необходимость решения конфликта за столом переговоров. Беседа длилась более трех часов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также высказывался о возможности диалога с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на существующий в стране запрет. Зеленский подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта.
Кремль положительно отреагировал на заявления украинской стороны о готовности к переговорам. Однако российские власти выдвигают ряд условий для начала мирного процесса, включая снятие санкций, вывод украинских войск и признание суверенитета России над рядом территорий.
Визит Кулебы в Китай и его заявления о готовности к переговорам могут свидетельствовать о поиске Украиной новых путей дипломатического урегулирования конфликта с привлечением международных посредников.
Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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