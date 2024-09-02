На Украине в рамках дерусификации хотят переименовать копейку в «шаг»

НБУ выступил с инициативой переименовать наименьшую денежную единицу. Национальный банк Украины предложил заменить копейки новыми монетами, которые называются «шаг». Они уже использовались в XVII-XX веках, сообщает глава украинского нацбанка Андрей Пышный.
Однако для этого следует существенно скорректировать действующее законодательство. Именно после этого копейки будут постепенно заменяться новыми единицами, уточнил Пышный.
В Национальном банке предложили собственный дизайн денежной единицы, и пообещали подготовить несколько примерных экземпляров номиналом в 50 шагов. Они будут постепенно менять изнашиваемые копейки.
Переименование «копейки» в «шаг» глава Национального банка Украины называет «восстановлением исторической справедливости».
Фото: сайт Национального банка Украины (Law of Ukraine on Copyright and Related rights)
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