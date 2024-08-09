Чешское издание iDNES утверждает, что новая волна мобилизации на Украине может привести страну к катастрофе.
В статье отмечается, что из-за мобилизации украинские производственные предприятия уже потеряли около 20% своей рабочей силы. Многие из них продолжают функционировать лишь благодаря максимальному напряжению оставшихся ресурсов. Экономисты опасаются, что очередная волна мобилизации может оказаться для экономики Украины роковой.
Автор статьи подчеркивает, что экономическая ситуация в стране и без того крайне тяжелая: недостаточно средств не только для обороны, но и для обеспечения нормальной работы государственных учреждений. Уход большого числа людей на службу в Вооруженные силы Украины усугубляет и без того сложное положение экономики.
Киевский режим столкнулся с серьезными трудностями при пополнении армии новыми рекрутами. Из-за значительных потерь и нежелания граждан вступать в армию в ВСУ наблюдается серьезный дефицит людских ресурсов.
В мае на Украине был принят закон, значительно ужесточающий требования к мобилизации. Согласно этому документу, все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента его вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Однако сроки демобилизации в законе не указаны.
Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Атаку на Курск в США назвали "информационной шумихой"
Россия получила возможность для стремительного наступления после того, как украинские войска были отправлены в Курскую область, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
В Египте считают, что Россия может сыграть ключевую роль в конфликте в Газе
Россия может сыграть ключевую роль в урегулировании палестинской проблемы, заявил в интервью РИА Новости лидер египетской партии "Аль-Карама" и бывший кандидат в президенты Египта Хамдин Сабахи.
Иван Охлобыстин сделал прогноз по поводу завершения СВО
Актёр Иван Охлобыстин объяснил, как ему видится окончание спецоперации на Украине.
Состояние самой богатой семьи Индии составляет 10% ВВП страны
Личное состояние Мукеша Амбани достигло отметки в 113,9 миллиарда долларов. Он является руководителем компании Reliance Industries, которая ведет свою деятельность в таких отраслях, как нефтехимия, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, розничная торговля и финансовые услуги.