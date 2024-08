Чешское издание iDNES утверждает, что новая волна мобилизации на Украине может привести страну к катастрофе.

В статье отмечается, что из-за мобилизации украинские производственные предприятия уже потеряли около 20% своей рабочей силы. Многие из них продолжают функционировать лишь благодаря максимальному напряжению оставшихся ресурсов. Экономисты опасаются, что очередная волна мобилизации может оказаться для экономики Украины роковой.

Автор статьи подчеркивает, что экономическая ситуация в стране и без того крайне тяжелая: недостаточно средств не только для обороны, но и для обеспечения нормальной работы государственных учреждений. Уход большого числа людей на службу в Вооруженные силы Украины усугубляет и без того сложное положение экономики.

Киевский режим столкнулся с серьезными трудностями при пополнении армии новыми рекрутами. Из-за значительных потерь и нежелания граждан вступать в армию в ВСУ наблюдается серьезный дефицит людских ресурсов.

В мае на Украине был принят закон, значительно ужесточающий требования к мобилизации. Согласно этому документу, все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента его вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Однако сроки демобилизации в законе не указаны.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)