Поляки стали получать деньги за то, что ловят украинцев по мобилизации

Украинские власти стали привлекать поляков к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском сопротивлении Херсона. Уточняется, что гражданам Польши, которые привлечены к этим мероприятиям, за каждого пойманного украинца платят от 100 до 300 долларов.
"Иностранцев привлекают к мобилизации в Херсоне. Поляки заезжают в Херсон, отлавливают людей, вытаскивают их даже из квартир, и отвозят в ТЦК (военкомат) в Николаев", — сообщили изданию в подполье.
Напомним, что закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. В связи с этим все военнообязанные граждане должны обновить свои данные в ТЦК (территориальные центры комплектования — военкоматы). В случае, если этого не произойдет, к гражданину применяется ряд ограничительных мер, включая запрет вождения автомобилем и штраф.
Стоит отметить, что после введения этого закона "рейды" сотрудников ТЦК стали чаще и жестче. Людей задерживают на улице и силой затаскивают в свои микроавтобусы, а потом увозят в ТЦК.
Фото: flickr/Juan Antonio Segal
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