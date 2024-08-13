Украина хамски ответила Минску по поводу беспилотников

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в грубой форме ответил Республике Беларусь на заявления в связи с прилетом украинских беспилотников не территорию страны. В Киеве заявили, что не видят целесообразности реагировать на такие претензии.
"Мы выдели эти заявления, тщательно их изучили и анализируем, не видим особой целесообразности реагировать", — заявил украинский дипломат во вторник во время брифинга.
Тихий призвал Минск "не нагнетать антиукраинские настроения", а также не создавать "впечатления каких-то угроз". При этом спикер внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев будет продолжать следить за события и реагировать на них.
Стоит отметить, что 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в небе над территорией государства были сбиты украинские беспилотники, по предварительной информации, ударного типа. Глава страны добавил, что некоторые из дронов были уничтожены над территорией РФ российскими средствами ПВО.
Фото: flickr/Andrew Milligan sumo
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