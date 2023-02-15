Во временя пресс-конференции журналисты международного агентства новостей Reuters спросили у министра обороны Украины Алексея Резникова, будет ли он занимать должность в ближайшие месяцы, на что тот ответил положительно.

«Да, это решение моего президента»

Ранее сообщалось о его уходе в отставку с дальнейшей заменой на Кирилла Буданова, нынешнего начальника главного управления разведки Минобороны Украины