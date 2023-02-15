Во временя пресс-конференции журналисты международного агентства новостей Reuters спросили у министра обороны Украины Алексея Резникова, будет ли он занимать должность в ближайшие месяцы, на что тот ответил положительно.
«Да, это решение моего президента»
Ранее сообщалось о его уходе в отставку с дальнейшей заменой на Кирилла Буданова, нынешнего начальника главного управления разведки Минобороны Украины
Госдеп продолжит изымать российские активы
Полученная прибыль от акций пойдет на помощь украинскому народу в случае крайней необходимости
Президент Молдавии: у нас нет политической нестабильности
Отставка премьер-министра Натальи Гаврилицы никак не меняет ситуацию в стране
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин
Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков