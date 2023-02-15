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  • Опубликована сегодня в 22:04

Резников останется на посту министра обороны по просьбе Зеленского

Во временя пресс-конференции журналисты международного агентства новостей Reuters спросили у министра обороны Украины Алексея Резникова, будет ли он занимать должность в ближайшие месяцы, на что тот ответил положительно.

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