"Самые большие изменения со Второй мировой": в Финляндии заявили об изменении обороны из-за Украины

Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола заявил, что конфликт на Украине вызвал самые значительные изменения в оборонной стратегии Финляндии с конца Второй мировой войны, как сообщает общественный вещатель Yle.
События на Украине стали катализатором для обновления национальной обороны, и финны были готовы к этому. Вступление в НАТО произошло в наиболее подходящий момент, отметил Яаккола, добавив, что общественное доверие к оборонным силам и НАТО достигло пика.
Тем не менее, точное количество и состав войск НАТО, которые будут размещены в Финляндии, пока не определены. Яаккола указал на продолжающиеся переговоры с потенциальными союзниками о развертывании их военнослужащих на финской территории.
Командующий также подчеркнул важность подготовки финского общества к возможным кризисам в сфере безопасности и обороны, упомянув курсы агентурно-оперативной разведки, организованные министерством обороны.
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года, и с тех пор активно готовится к размещению войск альянса на своей территории, как ранее сообщал министр обороны Антти Хяккянен.
Фото: www. flickr. com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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