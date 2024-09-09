"Самые большие изменения со Второй мировой": в Финляндии заявили об изменении обороны из-за Украины

Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола заявил, что конфликт на Украине вызвал самые значительные изменения в оборонной стратегии Финляндии с конца Второй мировой войны, как сообщает общественный вещатель Yle.

События на Украине стали катализатором для обновления национальной обороны, и финны были готовы к этому. Вступление в НАТО произошло в наиболее подходящий момент, отметил Яаккола, добавив, что общественное доверие к оборонным силам и НАТО достигло пика.

Тем не менее, точное количество и состав войск НАТО, которые будут размещены в Финляндии, пока не определены. Яаккола указал на продолжающиеся переговоры с потенциальными союзниками о развертывании их военнослужащих на финской территории.

Командующий также подчеркнул важность подготовки финского общества к возможным кризисам в сфере безопасности и обороны, упомянув курсы агентурно-оперативной разведки, организованные министерством обороны.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года, и с тех пор активно готовится к размещению войск альянса на своей территории, как ранее сообщал министр обороны Антти Хяккянен.

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