В городе Кутиале на юге Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок на севере страны, сообщает портал Info Matin. Сотни демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство и осудить поддержку Украиной террористических группировок.

Участники акции также приняли участие в сдаче крови для военных и сотрудников служб безопасности страны. Демонстранты несли флаги России и стран, входящих в Альянс государств Сахеля, включая Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

По окончании акции протеста организаторы передали местным властям меморандум, в котором призвали к объединению всей страны против ее врагов. Это демонстрирует решимость малийского народа противостоять терроризму и защите своей страны.

Напомним, что ранее французские СМИ сообщали о том, что террористы из малийских вооруженных сепаратистских группировок ездили на Украину для прохождения обучения. Это вызвало озабоченность у российской стороны, и официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

В ответ на эти действия Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Теперь Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.

Фото: From Wikimedia Commons/ Rgaudin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)