Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР

Город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся нападению со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по н.п. Лисичанск (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (один снаряд)"
Ранее от мэра Донецка Алексея Кулемзина стало известно о возгорании рядом с дворцом спорта "Дружба".
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