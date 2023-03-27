Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР

Город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся нападению со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по н.п. Лисичанск (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (один снаряд)"

Ранее от мэра Донецка Алексея Кулемзина стало известно о возгорании рядом с дворцом спорта "Дружба".