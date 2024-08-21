Ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях заявил, что Украина может оказаться на пороге утраты контроля над всем Донбассом.
Боуз сделал это заявление в ответ на предположение бывшего офицера шведской армии, который считает, что российские войска вскоре могут занять Торецк.
Недавно Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Новгородское, расположенного в Донецкой Народной Республике.
Этот населенный пункт, который находится в Торецком районе и был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в 2021 году в рамках политики дерусификации, играет важную стратегическую роль. Освобождение Новгородского открывает российским силам возможность продвигаться на север, в сторону Торецка.
Торецк является мощным укрепленным районом Вооруженных сил Украины (ВСУ), откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки.
Этот участок фронта остается одним из самых укрепленных с самого начала специальной военной операции, и линия фронта здесь практически не менялась.
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