Ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях заявил, что Украина может оказаться на пороге утраты контроля над всем Донбассом.

Боуз сделал это заявление в ответ на предположение бывшего офицера шведской армии, который считает, что российские войска вскоре могут занять Торецк.

Недавно Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Новгородское, расположенного в Донецкой Народной Республике.

Этот населенный пункт, который находится в Торецком районе и был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в 2021 году в рамках политики дерусификации, играет важную стратегическую роль. Освобождение Новгородского открывает российским силам возможность продвигаться на север, в сторону Торецка.

Торецк является мощным укрепленным районом Вооруженных сил Украины (ВСУ), откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки.

Этот участок фронта остается одним из самых укрепленных с самого начала специальной военной операции, и линия фронта здесь практически не менялась.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)