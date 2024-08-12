Украинскую армию ждет потеря целых бригад и очень важной техники в случае, если ВСУ не выведут свои войска из Курской области. Об этом сообщил генерал-майор австралийской армии генерал-майор Мик Райан на своей странице в социальной сети X.
"Украина может потерять батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — говорится в публикации австралийского отставного генерала.
Он считает, что целью украинских войск может являться закрепление подразделений в курских приграничных районах до начала переговоров с России. Райан уверен, что такие действия Украина не сможет получить политическую выгоду, а также потеряет все свои войска
Стоит отметить, что сегодня, 12 августа, президент Владимир Путин провел совещание касательно ситуации в Курской области. Он подчеркнул, что своими действиями ВСУ пытаются посеять рознь и запугать граждан России.
Фото: flickr/President of Ukraine
Флориан Филиппо призвал прекратить финансировать Киев из-за скандала в министерстве энергетики
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую поддержку Украины после коррупционного скандала в украинском министерстве энергетики. Поводом для этого послужило задержание заместителя министра энергетики Украины по обвинению во взятке.
В Молдавии запретили "Промсвязьбанк"
Молдавская Служба информации и безопасности (СИБ) предписала интернет-провайдерам ограничить доступ к сайту российского "Промсвязьбанка", через который осуществлялась финансовая поддержка бюджетников и пенсионеров Гагаузии. Об этом сообщила пресс-служба оператора связи Orange Moldova.
Глава узбекской общины Усман Баратов приговорен к четырем годам за пост в соцсетях
Лидер узбекской общины «Ватандош» Усман Баратов оказался под судом, получив срок в четыре года в учреждении общего режима из-за поста в социальных сетях, который был признан разжигающим ненависть.
Лера Кудрявцева выразила недовольство по поводу блокировки YouTube
Вернувшая из Болгарии телеведущая Лера Кудрявцева обнаружила заблокированный YouTube и выразила своё негодование по поводу замедления видеохостинга.