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Генерал Райан: Украина потеряет целые бригады, если не выйдет из Курской области
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Австралийский генерал предрек Украине огромные проблемы в Курской области

Генерал Райан: Украина потеряет целые бригады, если не выйдет из Курской области

Украинскую армию ждет потеря целых бригад и очень важной техники в случае, если ВСУ не выведут свои войска из Курской области. Об этом сообщил генерал-майор австралийской армии генерал-майор Мик Райан на своей странице в социальной сети X.

"Украина может потерять батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — говорится в публикации австралийского отставного генерала.

Он считает, что целью украинских войск может являться закрепление подразделений в курских приграничных районах до начала переговоров с России. Райан уверен, что такие действия Украина не сможет получить политическую выгоду, а также потеряет все свои войска

Стоит отметить, что сегодня, 12 августа, президент Владимир Путин провел совещание касательно ситуации в Курской области. Он подчеркнул, что своими действиями ВСУ пытаются посеять рознь и запугать граждан России.

Фото: flickr/President of Ukraine

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