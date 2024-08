Рейд Вооруженных сил Украины на территорию Курской области не имеет значительного стратегического значения, отметил в интервью каналу Welt отставной полковник бундесвера Вольфганг Рихтер.

Он выразил сомнение в том, что операция продлится долго, поскольку, по его мнению, Украине не хватает кадровых резервов для проведения длительных операций. Рихтер также указал, что основной целью украинских действий является создание положительного информационного фона на фоне их отступлений на других участках фронта.

В пятницу Министерство обороны России сообщило об уничтожении пяти бронетранспортеров Stryker российскими войсками в районе Южного Курской области, а также о ликвидации колонны ВСУ с танком и четырьмя бронетранспортерами в районе Мартыновки. Ранее, в среду, ведомство также информировало об уничтожении двух единиц Stryker во время нападения на приграничные районы Курской области.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation