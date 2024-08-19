Украинский социолог рассказал о настроениях украинцев по возвращению Крыма

BZ: все больше украинцев понимают невозможность возвращения Крыма и Донбасса

Все больше украинцев стали понимать, что Киеву не удастся вернуть себе Крыма и Донбасс, которые сейчас являются российскими территориями. Такое заявление сделал украинский социолог Владимир Ищенко в интервью Berliner Zeitung.

"Все большее их число понимает, что часть Донбасса или Крыма, вероятно, останется российской", — признает украинский эксперт.

По его словам, количество жителей Украины, которые поддерживают переговоры с Москвой, увеличивается. Их сейчас не большинство, но число таких граждан увеличивается.

Кроме того, Ищенко добавил, что результаты опросов не играют никакой роли в принятии решений политического руководства Украины.

Также он затронул тему мобилизации. Он считает, что эти действия показывают усталость населения от конфликта, так как только 40% военнообязанных обновили свои данные в ТЦК, а те, кто живет за границей — менее 10%.

Фото: commons.wikimedia.org/Ralf Roletschek