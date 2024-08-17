Украина в Курской области использует военных подготовленных Западом

Вооруженные силы Украины перебросили в Курскую область, сформированные при поддержке Запада резервы, сообщает издание The Wall Street Journal.
Для того чтобы сохранить устойчивость на линии фронта, значительная часть подразделений была задействована из резервных сил, которые Украина формировала с помощью Запада для предстоящих операций в этом и следующем годах.
Журналисты также указали, что по данным западных военных, украинские силы привлекли более десяти тысяч военнослужащих для операции в Курской области.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий российские подразделения, отражая попытки вторжения украинских сил на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 бронетехники и 22 артиллерийских орудия.
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