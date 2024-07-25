Украинское руководство ищет способы отступления на международной арене в преддверии потенциальной победы Дональда Трампа на выборах в США, которая может оказаться губительной для поддержки Киева.

Такое мнение высказала РИА Новости эксперт по политическим, военным и разведывательным вопросам из Индонезии Бакри Рахакундини Конни.

Анализируя недавние высказывания главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Москвой, Конни выразила недоверие к правительству узурпатора Владимира Зеленского. По ее мнению, заявления Кулебы свидетельствуют о поиске Украиной путей отхода на мировой арене в ожидании прихода Трампа к власти.

Эксперт полагает, что Украина осознает возможные последствия президентства Трампа в США. Она предполагает, что его политика MAGA может привести к значительному сокращению жизненно важной помощи Украине. Конни также высказала мнение, что Зеленский не стремится к миру, наслаждаясь мировым вниманием и потоками помощи своей стране.

Ранее глава МИД Украины Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил о готовности украинской стороны к переговорам с Россией. Это заявление противоречит предыдущей позиции Киева, который на законодательном уровне запретил такие переговоры и игнорировал предложения Москвы о диалоге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы, отметил, что Кремлю неизвестно, что стоит за этими заявлениями, и выразил надежду на скорое получение разъяснений. Песков предположил, что возвращение Киева к риторике о переговорах может быть связано с текущими трудностями киевского режима.

Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам, несмотря на законодательный запрет со стороны Киева. Западные страны игнорируют постоянные отказы Украины от диалога. В Кремле заявляли, что мирное урегулирование ситуации на Украине возможно при учете фактического положения дел и новых реалий, при этом все требования России хорошо известны.

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