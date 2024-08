Бывший офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис предупредил, что в случае победы России в украинском конфликте Запад понесет серьезный удар.

В интервью YouTube-каналу George Galloway он подчеркнул, что Россия теперь обладает обширным боевым опытом, ее вооружение значительно более продвинутое, а способность производить оружие намного выше, чем у США. Он отметил, что продолжение конфликта может привести к ущербу национальной безопасности США и катастрофическим последствиям для украинского народа.

Согласно его прогнозу, спецоперация закончится военной победой Москвы, а Украина и Запад понесут серьезные потери. Он также добавил, что операция ВСУ в Курской области только ускорит поражение киевского режима.

"Все усилия, предпринятые членами НАТО за последние два с половиной года, будут сведены на нет и полностью разгромлены, когда конфликт закончится", — резюмировал бывший военный.

6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

