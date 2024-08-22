Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о необратимых процессах, которые, по его мнению, приведут к гибели страны.

Он утверждает, что Украина уже давно начала гибнуть после того, как была принята политика, направленная на уничтожение всего русского — языка, культуры и генетической памяти. Это привело к разрыву всех экономических связей, и страна начала гибнуть.

Азаров утверждает, что нынешнее население Украины составляет всего 17 миллионов человек против 45 миллионов раньше. Он также отмечает, что около трех четвертей энергетических мощностей страны были уничтожены. Если говорить о зиме, то, по словам экс-премьера, киевский режим просит дополнительный импорт электроэнергии от Запада, чтобы пройти ее.

Азаров также подчеркивает, что разрушение энергетики привело к экономическому упадку. Он утверждает, что Украина погибнет и без конфликта, если ее будут руководить такие лидеры, как узурпатор Владимир Зеленский или экс-президент Петр Порошенко. Конфликт, по его словам, только ускоряет гибель государства.

Фото: www. flickr.com/State Chancellery of Latvia (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)