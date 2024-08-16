В США заявили, что переговоры в Дохе по поводу прекращения огня в Газе готовы к подписанию

Участники переговоров в Дохе, посвящённых прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, успешно преодолели имеющиеся разногласия. Теперь соглашение готово к подписанию, о чём заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.
Американский чиновник отметил, что все оставшиеся вопросы были решены, и соглашение практически готово к официальному подписанию. Он также сообщил, что представители США и их партнёры планируют провести встречу в Каире, столице Египта, до конца следующей недели, чтобы окончательно утвердить достигнутую договорённость.
По словам представителя США, в ходе переговоров был достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Представители движения ХАМАС также находятся в Дохе, и высокопоставленные чиновники из Катара и Египта имели возможность обсудить с ними ключевые аспекты соглашения в последние дни.
Фото: From Wikimedia Commons/ Marius Arnesen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway license)
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