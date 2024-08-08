В Европе опасаются значительного повышения цен на газ из-за атаки Украины

На рынке энергоносителей наблюдается бейспокойство по поводу нарушений в поставках газа из-за событий в Курской области, где расположена газоизмерительная станция "Суджа". Эта станция отвечает за транспортировку от 3% до 5% газа, потребляемого Европой.

Цена на сентябрьские фьючерсы на газ на торговой площадке TTF в Нидерландах подскочила на 5,06%, достигнув €40,4 за кубический метр, что эквивалентно $462,9 при текущем валютном курсе, как следует из данных ICE Futures. В результате, за двое суток стоимость газа в Европе увеличилась на 10,45%, достигнув пиковых значений с начала декабря предыдущего года.

Цены на газ на бирже продолжили восходящий тренд из-за информации о положении дел в Курской области. Согласно The Wall Street Journal, через "Суджу" газ из России поступает в страны Центральной Европы, включая Австрию, Словакию и Венгрию.

Аналитическая фирма Baringa указывает, что эти поставки составляют небольшую, но значимую часть европейского газового потребления. Контракт на транзит газа через Украину подходит к концу в этом году, и эксперты не видят перспектив его продления, что может привести к преждевременному прекращению поставок.

По информации ING, европейские газовые хранилища заполнены более чем на 86%, что выше среднего показателя за последние пять лет, однако текущий уровень запасов немного отстает от прошлогоднего из-за снижения объемов СПГ.

Аналитики ING пересмотрели свои прогнозы в связи с медленным накоплением газа, уменьшением поставок СПГ, сохраняющимися рисками в снабжении и возросшим интересом спекулянтов. Хотя предполагается, что цены на TTF снизятся, теперь кажется маловероятным, что они достигнут €25 за куб. м. в третьем квартале. Вместо этого, прогнозируется средняя цена в €30 за куб. м., что соответствует $343,8 при текущем обменном курсе.

Фото: From Wikimedia Commons/ Chemicalinterest (public domain)