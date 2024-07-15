Украинский нападающий Денис Баланюк, известный по выступлениям за московское "Торпедо" в 2020–2021 годах, временнно отстранен от участия в спортивных соревнованиях. Информация об отстранении Баланюка появилась на сайте Национального антидопингового центра Украины. Причина отстранения — подмена допинг-пробы.
Отстранение было введено с 26 декабря прошлого года.
Последним клубом Баланюка, ему сейчас 27 лет, был грузинский "Самгурали", за который он не играл с ноября прошлого года.
На протяжении своей карьеры, Баланюк выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, а также за "Днепр", краковскую "Вислу", киевский "Арсенал", "Спартак" из Варны и другие известные клубы. В "Торпедо" он отличился двумя голами в 16 матчах ФНЛ.
Фото: From Wikimedia Commons/ Federico Candoni (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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