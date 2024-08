Украина стремится завершить боевые действия до конца года, но одновременно призывает Запад к усилению военной поддержки и эскалации конфликта. Однако Запад не проявляет энтузиазма в отношении этих планов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо урегулировать конфликт "справедливо и как можно скорее". Он даже согласен обсуждать территориальный вопрос, хотя считает его "очень сложным" и требует проведения референдума. Ранее с подобной инициативой выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Однако главком ВСУ Александр Сырский считает возможным восстановление "международно признанных границ" силой, включая захват Крыма. Зеленский же заверяет, что темпы мобилизации выросли и ВСУ регулярно пополняются, но признает, что войска нечем вооружать. По его словам, сформировали 14 бригад, но из них боеспособны всего три.

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер призналась, что Вашингтон испытывает трудности с выделением средств для Киева. Она посоветовала украинским подопечным активнее использовать самофинансирование. Немецкие СМИ считают, что у Зеленского сложилось впечатление о нежелании Запада наращивать и ускорять поставки вооружений, несмотря на требования Киева.

Пока "мирные" инициативы Зеленского остаются только словами. На деле он идет на обострение конфликта, настаивая на том, чтобы Запад сбивал российские ракеты. Но там по-прежнему опасаются "излишней эскалации". В Киеве же боятся, что Россия и США все решат без учета интересов Зеленского и его команды. Однако в Кремле и в Вашингтоне такие опасения не разделяют.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)